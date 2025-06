L’ex Messina Giacomo Modica sbarca a Malta: è il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans

StrettoWeb

Dopo la travagliata esperienza a Messina, mister Modica va via dall’Italia, attraversa il mare e sbarca a Malta. E’ stato ufficializzato, infatti, come nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans. Prende il posto di Winston Muscat, in una panchina che è stata di italiani: Luciano Zauri è stato campione di Malta con questo club lo scorso anno. Per Modica una nuova esperienza dopo i mesi intensi sullo Stretto, culminate con le dimissioni successive all’arrivo di AAD Invest Group.