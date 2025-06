Messina, Matteo Francilia nuovo commissario Lega

StrettoWeb

Matteo Francilia è il neo commissario della Lega per la città di Messina, nominato dal senatore Nino Germanà, commissario regionale del partito. Sindaco di Furci Siculo dal 2018, Francilia è anche il responsabile regionale del partito per gli Enti Locali. “Matteo Francilia è una persona di grande equilibrio – commenta Germanà – è un uomo di partito e dal punto di vista amministrativo ha accumulato una notevole esperienza non solo come primo cittadino ma anche come consigliere provinciale dal 2008 al 2013. In ogni caso, quello della Lega di Messina non sarà un commissariamento lungo, ma un passaggio necessario che ci traghetterà verso il congresso cittadino”.

“Ringrazio il senatore Germanà per la fiducia e la stima – dichiara Francilia– sarò a servizio della comunità della Lega di Messina, dove c’è un gruppo consiliare coeso che può essere il motore della strutturazione del partito nella città dello Stretto. Lavoreremo insieme con spirito costruttivo in vista del congresso cittadino, tappa fondamentale per rafforzare la nostra presenza sul territorio”.