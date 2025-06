Messina, manutenzione straordinaria delle strade: modifiche alla viabilità a Bordonaro e in Piazza Fazio

StrettoWeb

Nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Messina, sono stati programmati interventi di scarifica e ripavimentazione in conglomerato bituminoso che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità nei villaggi Bordonaro e Camaro nelle giornate comprese tra lunedì 16 e venerdì 20 giugno 2025. In particolare, lunedì 16 e martedì 17 giugno nella fascia oraria 08.00-17.00, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nel tratto di via Primo Molino, nel villaggio Bordonaro, interessato dai lavori, disposto on ordinanza del Dipartimento Servizi Manutentivi. Sarà comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità e assicurato, ove possibile, l’accesso veicolare agli ingressi lungo il tratto stradale. La ditta incaricata dovrà inoltre facilitare, anche mediante la sospensione temporanea dei lavori se necessario, il passaggio dei mezzi di soccorso, pronto intervento e Forze di Polizia, adottando ogni misura utile a tutela della pubblica incolumità durante l’esecuzione degli interventi.

Sempre nell’ambito dello stesso piano, giovedì 19 e venerdì 20 giugno nella fascia oraria 08.00-17.00, sono previste limitazioni alla circolazione in tutta l’area di Piazza Fazio per consentire i lavori di scarifica e ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Sempre con ordinanza del Servizio Mobilità Urbana sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati dell’area interessata e il divieto di transito per semicarreggiata, con istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata libera che verrà di volta in volta resa disponibile durante l’avanzamento dei lavori. Saranno poi installati coni, delineatori flessibili e apposita segnaletica per la separazione dei sensi di marcia, con la presenza di movieri incaricati di regolare il traffico; e istituito infine, il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia nel tratto di via Camaro/via Madonna delle Grazie compreso tra via Forno Camaro e 60 metri a monte del cantiere. Anche in questo caso sarà sempre garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza, così come l’accesso ai passi carrabili e agli ingressi laterali presenti lungo l’area interessata.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire le indicazioni del personale incaricato per evitare disagi e garantire la sicurezza durante le operazioni di cantiere.