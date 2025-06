Messina, manutenzione straordinaria agli ascensori del parcheggio Cavallotti

StrettoWeb

Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria al parcheggio Cavallotti di Messina propedeutici alla sostituzione di entrambi gli ascensori con modelli nuovi e all’avanguardia, con l’obiettivo di offrirvi un servizio sempre più moderno, sicuro e confortevole. ATM informa quindi “che, al momento, entrambi gli ascensori del parcheggio Cavallotti sono in manutenzione. Sarà disponibile il personale di assistenza per supportarvi all’interno del parcheggio“.