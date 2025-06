Messina: manca l’acqua a Torre Faro e Ganzirri, tecnici al lavoro

StrettoWeb

“Amam informa che sono attualmente in corso lavori urgenti per la riparazione di una perdita sulla rete idrica che sta causando difficoltà nella distribuzione nelle zone di Torre Faro e Ganzirri. Si segnala inoltre un ulteriore intervento di riparazione in corso anche nella zona di Sperone, dove sono stati registrati disservizi“, è quanto comunica in una nota Amam Messina.

“Per ridurre i disagi alla popolazione, è stato disposto il servizio di autobotti nelle aree interessate. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, Numero Verde: 800 085584”, conclude Amam.