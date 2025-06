Messina, malore fatale durante battuta di pesca: muore in spiaggia 66enne di Reggio Calabria

StrettoWeb

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Giammoro, nella zona industriale, dove un uomo di 66 anni originario della provincia di Reggio Calabria ha perso la vita mentre pescava dalla riva. Intorno alle 15, il pensionato avrebbe accusato un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Alcuni pescatori presenti nei paraggi hanno tentato di soccorrerlo e hanno subito allertato la Capitaneria di porto e i sanitari del 118. All’arrivo dell’ambulanza, però, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

La Capitaneria, intervenuta sul posto, è riuscita a risalire all’identità della vittima grazie all’auto parcheggiata nelle vicinanze. L’uomo era in possesso di attrezzatura da pesca sportiva e oggetti per la balneazione. Informati i familiari, ancora sotto shock per l’accaduto.