Messina: il Luogotenente Carica Speciale Antonio Scaletti, dopo oltre 40 anni, lascia il servizio attivo e va in congedo dall’Arma dei Carabinieri

Il Luogotenente Antonio Scaletti lascia il servizio attivo e va in congedo dall’Arma dei Carabinieri dopo oltre 40 anni di servizio. Nel solco profondo del tempo, quando l’anno segnava il 1984 e l’Italia si lasciava alle spalle i bagliori degli anni di piombo, un giovane mosse i primi passi con l’Arma dei Carabinieri, rispondendo alla chiamata della Patria come semplice militare di leva. A Benevento, tra le antiche mura della Scuola Allievi, fu temprato nei valori dell’onore e del dovere, per poi essere destinato, come fosse scritto nel suo destino, alla Compagnia Speciale di Rosarno, antica progenitrice dello Squadrone Eliportato Cacciatori, custode delle terre calabresi.

Giunse in tempi oscuri a San Luca, dove il sangue di un comandante barbaramente versato chiedeva giustizia e presenza. Lì, ancora giovanissimo, imparò che servire significava anche vegliare, quando la notte è più nera.

Al termine del servizio di leva, l’Arma lo fece suo in eterno. Lo condusse tra gli ulivi e le marine della Puglia, nella provincia di Taranto, dove indossò per la prima volta la divisa del Carabiniere effettivo. Ma era chiaro che in quel giovane ardeva una fiamma viva: l’indagine, la ricerca, la verità.

Nel 1989, quella luce non passò inosservata, e lo condusse alla Sezione Anticrimine, le noti unità antiterrorismo istituite dal più famoso Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una notte, con altri due sottufficiali e la tenacia negli occhi, inseguì per oltre 150 chilometri un latitante, lo stesso che era sfuggito ai lampi del blitz. Lo presero. Lo fermarono. Fu l’inizio di un lungo assedio al crimine.

Ma la sete di crescere non l’abbandonava. Partecipò al concorso per Sottufficiali e, superato, fu inviato a Velletri e poi a Firenze. Alla fine del primo anno, ancora una volta il destino lo condusse a sud, alla Compagnia di Catania Fontanarossa. L’ultimo giorno di tirocinio, con una torta nel bagagliaio, arrestò quattro giovani sorpresi con sostanze stupefacenti. Un gesto semplice, una vigilanza perpetua, che gli valse la prima delle tante lodi.

Nel maggio del 1992, il suo cammino lo portò in Calabria, a Rossano Calabro. Era appena Vice Brigadiere, ma già mostrava i tratti dell’investigatore di razza e del leader. In quella terra ardente si formò un gruppo affiatato, una team che non lasciò respiro alle cosche. In quattro anni, l’omertà iniziò a cedere. Persino i vertici si arresero, scegliendo la via della collaborazione con la Giustizia. In questo scenario fece ritorno alla Sezione Anticrimine, oggi R.O.S., partecipando alla ormai nota e storica operazione “Galassia” e ricevendo un encomio che risuonò come sigillo d’onore.

Ma l’ombra delle minacce, inevitabili per chi scava nel fango, lo costrinse a lasciare la Calabria. Messina divenne la nuova tappa. Anche qui, dopo un inizio folgorante – in cui scoprì l’autore degli incendi ai mezzi dei Carabinieri – venne trasferito alla 1ª Sezione del Nucleo Investigativo. I vecchi Appuntati divennero suoi maestri, e insieme ad altri Ufficiali costruirono un fronte d’assalto che fece tremare i clan.

“Spagna 2000”, “Segugio”, “Intreccio” – solo alcuni nomi tra tanti. Operazioni silenziose ma decisive, culminate con la cattura di latitanti illustri, come i fratelli Mignacca, e con sequestri di droga e armi che lasciarono segni profondi sulla mappa del crimine; tanti gli encomi che gli sono stati tributati dalla propria scala gerarchica ma anche riconoscimenti dall’Autorità Giudiziaria.

Anche sul litorale ionico messinese, dove viveva, seminò giustizia, come un contadino in trincea: cinque anni di costante attività contro lo spaccio e il traffico, fino a ridurre quei luoghi a terreno sterile per i pusher. Nessuno sa di queste attività condotte sempre con il massimo riserbo e senza riflettori.

Nel 2014, venne temporaneamente allontanato dal suo ruolo operativo a causa di un’indagine che si chiuse con un’assoluzione. Trasferito al Nucleo Radiomobile di Messina, contribuì in maniera determinante alla ripartenza del 112NUE, il cd “Pronto Intervento”, fornendo la sua alta professionalità, non solo sotto il profilo operativo, ma anche sulla parte tattica e logistica.

Non perse mai lo spirito del combattente e, nel giugno 2024, pur essendo ormai prossimo al congedo, si offrì volontariamente per partecipare al prestigioso G7 di Borgo Egnazia. In quell’occasione, sotto il coordinamento del personale del G.I.S., prese parte a un delicato servizio di scorta e viabilità a tutela del Cancelliere tedesco Scholz. Per l’eccellente attività dimostrata sul campo, ricevette, insieme ai militari da lui guidati, il plauso personale del responsabile del Reparto Speciale coinvolto.

La sua ultima operazione risale a pochi mesi fa e riguarda il tragico caso di femminicidio di Sara Campanella, conclusosi con il rapido rintraccio e l’arresto, nel giro di poche ore, del giovane netino ritenuto responsabile del delitto. In quell’occasione, mentre era al comando del Nucleo Radiomobile in sostituzione del Comandante titolare, si distinse per l’impegno e la determinazione mostrati nell’individuazione del presunto colpevole.

Numerosi gli aneddoti che lo riguardano. Uno su tutti: un finto arresto, messo in scena per sorvegliare un sospetto e indurlo a parlare. L’uomo, ignaro dell’identità del compagno in uniforme accanto a lui, lo descrisse in una lettera come “un giovane sconosciuto”. Solo in seguito scoprì chi fosse davvero. O, almeno, chi risultava essere secondo i documenti.

Ora, dopo oltre quarant’anni, il Luogotenente Carica Speciale cede il passo. Ma non si spegne la sua luce: resta nelle memorie, nei racconti, nelle strade battute, nelle vite salvate. La sua storia si unisce a quella dell’Arma, come una goccia nell’oceano della memoria nazionale. Questo è stato. E questo, per sempre, resterà.

La lettera scritta dal Tenente Colonnello Maiello e dai ragazzi della Radiomobile di Messina

“Caro Antonio, con un mix di emozioni contrastanti, ci troviamo oggi a scriverti questa lettera di pensionamento, un momento che segna non solo la conclusione di una straordinaria carriera, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo della tua vita. Dopo ben 40 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, hai lasciato un’impronta indelebile in tutti noi e nei luoghi dove hai prestato servizio”.

“Ricordiamo con affetto il tuo arrivo nella Benemerita, il 1 dicembre 1984, presso il battaglione allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Quella data ha segnato l’inizio di un viaggio che ti ha portato da Rosarno, dove hai prestato servizio dal 27 febbraio 1985 al 27 maggio 1987, fino a Maruggio, Taranto, dove hai continuato a dare il massimo dal 7 ottobre 1987 al 16 febbraio 1990. La tua carriera si è poi arricchita di esperienze alla Sezione Anticrimine di Bari, e successivamente alla Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze, dove, con impegno e dedizione, sei diventato vice brigadiere. Ogni trasferimento, ogni nuova sfida, hai affrontato con il coraggio e la determinazione che ti contraddistinguono”.

“I momenti trascorsi alla stazione carabinieri di Rossano e, più tardi, al comando della stazione CC di Castanea, hanno messo ulteriormente in luce le tue eccezionali doti investigative. È stato un piacere per noi sapere come i tuoi colleghi del tempo ti rispettassero e ti cercassero per la tua empatia e la tua capacità di risolvere problemi, sempre con il sorriso sulle labbra. Il tuo arrivo al Nucleo Operativo di Messina il 6 ottobre 1998 ha rappresentato una svolta incredibile per la tua vita professionale. Infatti, grazie al tuo spirito vulcanico e alla tua instancabile passione per il lavoro, hai contribuito a rendere Messina un luogo più sicuro. Non possiamo dimenticare la tua dedizione nel periodo dal 2010 al 2014 come Addetto alla Prima Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale, dove hai dimostrato di essere un vero pilastro per quel reparto Certo, il 2014 è stato un anno difficile. Insieme alla tua famiglia hai combattuto una battaglia, poi vinta con successo, che ti ha portato via Arma, un periodo buio che ha toccato il tuo cuore anche quello di chi ti conosceva bene. Ma la tua forza e quella di Eleonora, Andrea e Niccolò, hanno reso tutto ciò una storia di resilienza e amore. Nicolò e Andrea erano piccoli quando, su quel lungomare di Santa teresa di Riva, hai dovuto spiegare loro cosa ti stava accadendo”.

“La gioia del tuo ritorno nel 2018, al Comando della Squadra di Comando del Nucleo Radiomobile, è stata un segnale luminoso per tutti noi! Il supporto incondizionato che la tua famiglia ti ha offerto durante la tua carriera è stato enorme. Eleonora, con la sua dolcezza e la sua forza, ha sempre saputo come tenere unita la famiglia, mentre Andrea e Niccolò hanno seguito le tue orme, dimostrando di avere in sé parte del tuo spirito combattivo. Andrea, con il suo attuale servizio in Toscana, continua a portare avanti i valori che hai instillato in lui, mentre Niccolò, brillante ingegnere, mostra quanto la determinazione e il talento possano fare la differenza”.

“Ci mancherà tantissimo la tua presenza tra noi. Sei sempre stato un esempio di integrità e professionalità, ma anche di allegria e umanità. La tua capacità di affrontare le sfide quotidiane con un sorriso e una battuta ha reso il servizio insieme non solo un lavoro, ma anche un’esperienza di vita indimenticabile. Con te abbiamo riso, abbiamo imparato, e abbiamo affrontato insieme le difficoltà, ma soprattutto abbiamo creato ricordi che resteranno per sempre nei nostri cuori. Il vuoto che lasci nel reparto sarà incolmabile. Non solo sei stato un ottimo carabiniere e un investigatore formidabile, ma sei anche un padre e un marito esemplare. Ogni cosa che hai fatto, l’hai sempre fatta tenendo presente la tua famiglia, e il tuo esempio di amore per Eleonora e i tuoi figli è stato sempre un faro per tutti noi. Ci hai insegnato che, oltre al dovere, c’è il legame familiare che bisogna sempre coltivare e tenere bene a mente. Ora che hai chiuso un cerchio, ti auguriamo il meglio per questo nuovo capitolo della tua vita”.

“Desideriamo che tu possa godere di tutto ciò che hai costruito con tanto sacrificio, passione ed entusiasmo. Che ogni giorno sia pieno di nuove avventure, momenti di gioia e il calore della tua amata famiglia. Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per noi e per l’Arma dei Carabinieri. Sei una leggenda vivente e ci hai ispirato a essere migliori ogni giorno. Ti auguriamo ogni bene per il futuro e speriamo di vederti spesso nei nostri corridoi che hai contribuito a rendere più allegri. Con affetto e gratitudine, I Tuoi colleghi del Nucleo Radiomobile di Messina”.