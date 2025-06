Messina, limitazioni alla viabilità per “Sotto il Tuo Balcone” | INFO 

StrettoWeb

Oggi, domenica 8 giugno, in occasione della manifestazione “Sotto il Tuo Balcone”, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 14 sino alle 19.30, vigono i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, con la collocazione di idonea segnaletica stradale e di barriere nei seguenti tratti di strada: 1) via Cavalieri della Stella, nel tratto compreso tra via Argentieri e corso Cavour, consentendo il transito veicolare in attraversamento in corrispondenza dell’intersezione con via Gasparro; 2) via Argentieri nel tratto compreso tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare; 3) via Loggia dei Mercanti, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Argentieri.

Lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale in un tratto di via San Cosimo: provvedimenti viabili

Da mercoledì 11 giugno sino a venerdì 13 giugno, nella fascia oraria 7.30-17, in via San Cosimo, nel tratto compreso tra le vie Siracusa e Napoli, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, per semicarreggiata, garantendo in sicurezza il transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori. Vigerà inoltre in quel tratto il limite massimo di velocità di 30 km/h. I provvedimenti viabili sono stati disposti per effettuare nel predetto tratto i lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.