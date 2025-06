Messina, lavori ripristino della pavimentazione stradale in un tratto del viale San Martino

StrettoWeb

Dalle ore 21:30 di martedì 10 giugno sino alle 6.30 di venerdì 13 giugno, nella carreggiata centrale di viale San Martino, a Messina, nel tratto compreso tra viale Europa e via Lucania, vigeranno il divieto di transito veicolare, garantendo l’attraversamento veicolare in corrispondenza dell’intersezione con via Salandra. Istituita inoltre la direzione obbligatoria a destra nella complanare ovest del viale San Martino (direzione di marcia sud-nord) in corrispondenza dell’intersezione con via Lucania.

I provvedimenti viabili sono stati disposti per effettuare nel predetto tratto i lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.