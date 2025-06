Messina, lavori di riparazione della rete idrica in via Gagini

StrettoWeb

Oggi, martedì 24 giugno, sino alle ore 18, nella carreggiata ovest, direzione di marcia nord-sud, di via Gagini a Messina, nel tratto compreso tra via Longo e viale Boccetta, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il restringimento della carreggiata stradale, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

I provvedimenti viabili a Messina sono stati disposti per effettuare nella predetta area lavori di riparazione della rete idrica.