Messina, lavori di riqualificazione energetica di Palazzo Satellite

Dallo scorso 30 maggio sino al 18 Luglio 2025, nell’ambito del programma sperimentale di interventi per l’adattamento dei cambiamenti climatici in ambito urbano, sono in corso i lavori di riqualificazione energetica dell’involucro di Palazzo Satellite – lotto 1 a Messina. Per agevolare tali lavori, vige il divieto di sosta, 0-24, con rimozione coatta, nelle vie La Farina, Calabria e Capra, e in piazza della Repubblica, nei tratti antistanti Palazzo Satellite.