Messina, lavori di manutenzione della condotta fognaria in un tratto di via Brasile

StrettoWeb

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di manutenzione in un tratto di una condotta fognaria in via Brasile a Messina, sono stati adottati provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 8 di oggi, venerdì 20 giugno, sino alle 18 di lunedì 23 giugno, in via Brasile, nel tratto compreso tra il numero civico 3 e l’intersezione con via Argentina, saranno istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta sul lato sud; il restringimento della carreggiata stradale, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.