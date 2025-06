Messina, istituzione per il periodo estivo del senso unico di circolazione in via Nazionale

StrettoWeb

Da lunedì 23 giugno sino al 31 agosto 2025, sarà istituito il senso unico di circolazione, in direzione di marcia nord-sud, in via Nazionale a Messina dei villaggi di Briga Marina/San Paolo e Giampilieri Marina, nel tratto compreso tra piazza Chiesa di Briga Marina e la chiesa di San Mauro di Giampilieri Marina. Previsto anche il limite massimo di velocità di 40 km/h nel tratto di via Nazionale, compreso tra piazza Chiesa di Briga Marina e lo sbocco sulla S.S. 114 a Giampilieri Marina.

I provvedimenti viabili sono necessari per favorire la circolazione veicolare durante la stagione estiva, in considerazione del notevole e temporaneo aumento della popolazione residente.