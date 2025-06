StrettoWeb

Che caos a Messina sul viale Boccetta a causa di un tamponamento che ha provocato una rissa. Un camion avrebbe investito un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, e ciò ha provocato un alterco tra le persone a bordo dei mezzi. Sul posto sono immediatamente intervenuti le forze dell’ordine per sedare gli animi.

L’incidente, di lieve entità, non ha provocato feriti ma solo uesto scontro tra il camionista ed alcuni ragazzi. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza.

–