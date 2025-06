ACR Messina, incertezza sul futuro. E la Cooperativa scende ancora in campo: “i nostri obiettivi”

StrettoWeb

“Alla luce delle notizie emerse dal Tribunale di Messina e del clima di forte incertezza che continua ad avvolgere il futuro della principale squadra calcistica della città e della provincia, riteniamo doveroso ribadire in modo netto e trasparente i principi fondanti della Società Cooperativa Calcio Messina“. Comincia così la nota della neonata Cooperativa a Messina, che continua a seguire con attenzioni le sorti del calcio nella città dello Stretto.

“La SCC Messina – si legge – nasce con l’obiettivo prioritario di tutelare un bene pubblico fondamentale per la città: il Messina Calcio. Intendiamo farci portavoce dell’intera tifoseria, promuovendo valori come la trasparenza, la partecipazione attiva e la democrazia. Il nostro progetto si fonda su una visione alternativa e innovativa della gestione sportiva, dove il tifoso non è più un semplice spettatore o cliente, ma un soggetto attivo, con diritti e doveri riconosciuti. La cooperativa rappresenta un modello solido e inclusivo di azionariato popolare, aperto a tutti coloro che condividono questi valori. “Una testa, un voto”: ogni voce ha lo stesso peso, ogni scelta è orientata esclusivamente al bene del Messina.

Decisioni condivise e partecipate

“Qualsiasi scelta cruciale per il futuro della squadra sarà sempre sottoposta a un confronto con i Soci e, più in generale, con tutti i tifosi che vorranno far sentire la propria voce attraverso la Cooperativa. La SCC Messina è uno strumento a servizio della comunità dei tifosi, formato da persone che hanno a cuore il futuro del club e che credono nella possibilità concreta di una gestione diversa, partecipata e democratica”.

Trasparenza come principio guida

“In coerenza con lo Statuto della SCC Messina, ci impegniamo a condividere pubblicamente ogni informazione, scelta o proposta che possa coinvolgere direttamente il futuro del nostro amato Messina. La fiducia si costruisce con la verità e con il coinvolgimento continuo. Alla luce di tutto ciò, ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con tutte le realtà interessate al bene del Messina, senza alcuna preclusione nei confronti di interlocuzioni o iniziative che possano offrire prospettive concrete e durature. Resteremo però sempre fermi nel rispetto dei principi qui elencati, che rappresentano la nostra identità e la nostra garanzia di coerenza”.