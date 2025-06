Messina, inaugurazione del primo Centro Diurno sull’autismo

StrettoWeb

Si inaugurerà il 16 giugno alle 10:30 il primo Centro Diurno per l’Autismo all’Istituto Marino di Mortelle, presso il padiglione Polo Bl,. Rappresenta un passo fondamentale per la città di Messina, poiché sarà il primo Centro Diurno dedicato esclusivamente a ragazzi autistici, rispondendo così a una lunga attesa da parte di centinaia di famiglie. A darne notizia è la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. Saranno presenti i direttori generali degli altri nosocomi cittadini, Giuseppe Rao, Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Asp; Santina Patanè, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa – Modulo Dipartimentale Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) dell’Asp, Alessandra Calafiore, assessore Comunale alle Politiche Sociali; il Sindaco Federico Basile; ed il Presidente di Messina Social City Valeria Asquini.

Il Centro Diurno per l’Autismo si occuperà di fornire un ambiente sicuro e stimolante dove i ragazzi autistici possano ricevere supporto e formazione specifica. Inoltre, l’Asp fornirà personale sanitario qualificato per garantire un adeguato supporto ai ragazzi. Da parte della Direzione Strategica, si sottolinea l’importanza di questo Centro per la città di Messina: “il Centro Diurno rappresenta un’opportunità straordinaria per colmare una lacuna significativa nel nostro sistema di servizi. Con questa iniziativa, vogliamo garantire ai giovani autistici l’accesso a interventi mirati, contribuendo così al loro sviluppo individuale e alla loro piena integrazione sociale. È un passo importante verso una maggiore inclusione e per il miglioramento della qualità della vita di questi ragazzi e delle loro famiglie”.