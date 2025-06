Messina, inaugurato il “Museo di Storia Naturale dello Stretto” | FOTO

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori Enzo Caruso e Antonino Carreri, è stato inaugurato oggi il “Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina, nell’Area del Mediterraneo” – Polo di Messina, al piano terra di Palazzo Weigert, in via Argentieri. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, autorità civili e militari, il comandante del Corpo di Polizia municipale Giovanni Giardina, la promotrice e presidente Antonia Messina e il direttore del Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina Filippo Spatola.

L’intervento di Basile

“L’inaugurazione di un Polo museale dedicato alle nostre bellezze del Mediterraneo – ha spiegato il sindaco Basile – è motivo di soddisfazione perché arricchisce la cultura di Messina e si lega anche al vicino Infopoint, per donarlo alla pubblica e gratuita fruizione della cittadinanza e dei turisti. Il Polo museale racconta e narra la storia, le varie tappe e l’evoluzione dello Stretto e del Mediterraneo”.

La soddisfazione di Caruso

“E’ stato un lungo percorso – ha aggiunto l’assessore alle Politiche Culturali Caruso – che abbiamo realizzato insieme alla prof.ssa Messina per dare lustro al nostro mare e alle sue bellezze. E’ un museo piccolo, ma vi assicuro ricco di contenuti, realizzato in pieno centro, affinché cittadinanza, turisti e crocieristi possano visitarlo gratuitamente e in assoluta comodità”. La prof.ssa Messina, dopo avere ringraziato il sindaco Basile e l’assessore Caruso, per avere accolto e sostenuto la sua iniziativa, ha illustrato le aree in cui è suddiviso il Polo museale.

Polo museale

Il Polo museale, sito nel centro storico, quale scrigno di saperi poli-disciplinari, con “carattere di unicità”, accoglie, definisce, documenta e “narra” al visitatore le tappe dell’evoluzione del territorio del Mediterraneo e dello Stretto attraverso “reperti” costituenti le 4 aree di Scienze della Terra; Scienze Architettoniche/Artistiche/Archeologiche, correlate alle Scienze della Terra; Scienze della Vita (SubArea Zoologia e SubArea Botanica); e Scienze Antropologiche correlate alle Scienze Vitali. E’ possibile visitarlo da lunedì a venerdì, dalle ore 9 sino alle 13.