Messina, il Verona Trento Majorana si classifica al 1° posto ai Campionati di Automazione Siemens

StrettoWeb

Ancora una volta l’Istituto Superiore Verona Trento Majorana di Messina si classifica al primo posto regionale ai campionati di automazione Siemens con il progetto “Battery Swapping”. L’idea è nata durante le ore di lezione nella classe 5B Automazione, come risposta concreta a uno dei problemi più attuali nel campo della mobilità elettrica: la gestione efficiente dell’autonomia e dei tempi di ricarica dei veicoli elettrici. Il progetto, del tutto innovativo, è un’alternativa agli attuali sistemi di ricarica delle automobili elettriche che, pur utilizzando batterie di nuova generazione, presentano ad oggi tempi di ricarica ancora lunghi. L’idea centrale è sviluppare un sistema automatizzato per la sostituzione rapida delle batterie esaurite con batterie cariche, riducendo drasticamente i tempi di fermo e rendendo l’utilizzo dei veicoli elettrici più pratico e accessibile. Il sistema prevede l’utilizzo di una stazione di scambio intelligente, progettata per riconoscere il veicolo, estrarre automaticamente la batteria scarica e sostituirla con una nuova, completamente carica. Il tutto avviene attraverso una serie di attuatori, sensori e controlli programmati utilizzando PLC e interfacce HMI, seguendo i principi dell’automazione industriale studiati durante il percorso scolastico.

Progetto

Il progetto, inizialmente avviato dalla classe 5B Automazione, è stato successivamente esteso anche agli alunni delle articolazioni Elettrotecnica ed Elettronica, creando una sinergia tra studenti con competenze diverse ma complementari. Questo ha permesso un approccio pluridisciplinare, dove la collaborazione tra più aree tecniche ha arricchito il progetto sia dal punto di vista pratico che teorico. Fondamentale è stata anche la cooperazione tra docenti, questi ultimi, infatti, hanno coordinato le attività integrando conoscenze e metodologie diverse. Il progetto è stato realizzato grazie al contribuito dei professori Antonino Campisi, Valentino Messina, Orlando Miano e Fabrizio Ori Saitta. Hanno partecipato alla realizzazione del progetto gli alunni: Andrea Sileci, Stella Perera Jayasooriya, Davide Carmine Zona, Gabriel Barbera, Giuseppe Bianco, Emanuele Baronello, Davide Consolo, Gabriele Filippo Sileci e Tommaso Alfonso Giordano.

“Battery Swapping ” si configura così come un progetto STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a tutti gli effetti, in grado di unire teoria e pratica, innovazione tecnologica e collaborazione, rappresentando un esempio concreto di didattica laboratoriale avanzata, orientata al futuro della sostenibilità e dell’industria 4.0.. Inoltre, nell’ottica di promuovere pratiche ecologiche e sostenibili, gli studenti hanno scelto di utilizzare materiali eco-compatibili per la realizzazione del prototipo. Durante il processo di progettazione e realizzazione è stata posta particolare attenzione ai dettagli del prototipo. Ogni componente, dalla parte meccanica a quella elettronica, è stato curato nei minimi particolari per garantire l’affidabilità, la durabilità e la sicurezza del sistema. Una delle caratteristiche più innovative di questo progetto riguarda anche l’accessibilità economica delle auto elettriche.

Battery Swapping

Il sistema di Battery Swapping offre infatti una soluzione interessante per abbattere uno degli ostacoli principali all’acquisto dei veicoli elettrici: il costo elevato della batteria. Con il modello proposto, la batteria è in affitto e non fa parte dell’acquisto del veicolo, permettendo agli utenti di risparmiare una cifra significativa all’atto dell’acquisto. Questo modello consente inoltre di avere sempre batterie efficienti, senza dover sostenere onerosi costi di sostituzione, contribuendo ad una maggiore diffusione dei veicoli elettrici tra i consumatori. Inoltre, va sottolineato il ruolo fondamentale della Dirigente Scolastica prof.ssa Simonetta Di Prima, che ha sempre mostrato un impegno straordinario nel sostenere l’innovazione e la crescita professionale di docenti e studenti. La sua disponibilità costante verso il corpo docente e gli alunni ha reso possibile la realizzazione di progetti ambiziosi come “Battery Swapping”.

Il Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione della scuola Verona Trento di Messina ha in precedenza realizzato progetti altrettanto innovativi e di grande impatto, come MEME (Mobilità Elettrica per una Messina Ecosostenibile), un progetto che riguardava lo sviluppo di una auto elettrica, e ASTRA – Agricoltura Sostenibile nella Ecotransizione, un progetto di innovazione e imprenditorialità che ha determinato la vittoria pel Istituto Verona Trento del primo premio nazionale “IMPRENDI”. Quest’ultimo progetto si è focalizzato sulla sostenibilità nel settore agricolo e sull’utilizzo di tecnologie innovative per la transizione ecologica, confermando ancora una volta l’impegno della scuola verso la sostenibilità e l’innovazione. Ricordiamo infine, che nel 2016, infatti, gli studenti dell’indirizzo Elettrotecnica, Elettronica e Automazione hanno ottenuto il 3° posto nella gara nazionale Siemens, confermando l’eccellenza della scuola in ambito tecnologico e ingegneristico, oltre a ricevere il 1° Premio Siemens Diversity.