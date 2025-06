Messina, il Pd sull’ex Silos: “l’amministrazione Basile continua sulla strada dell’improvvisazione”

StrettoWeb

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a un caso emblematico dell’approssimazione amministrativa con cui si stanno gestendo i cantieri strategici in città. Dopo i ritardi, le incertezze sul futuro dell’I-Hub e le continue marce indietro della Giunta, oggi scopriamo che nell’area degli ex Silos di via Don Blasco nidificano specie protette, circostanza che potrebbe comportare un nuovo stop ai lavori. E intanto quell’area – che potrebbe essere un fiore all’occhiello per la

città – resta nel degrado più assoluto”, così il responsabile Ambiente e

territorio della Segreteria provinciale del Partito Democratico

messinese, Giuseppe Cannistrà.

“Ma davvero, ci chiediamo, nessuno ha pensato di valutare preventivamente eventuali aspetti legati alle specificità del territorio o di assumere eventuali correttivi finalizzati a mitigarne l’impatto? Come Partito Democratico, e in particolare con la responsabilità che deriva dal nostro impegno sui temi legati al rispetto del territorio e

dell’ambiente, esprimiamo preoccupazione per questo ulteriore segnale di superficialità. Il rischio concreto è che l’ennesimo progetto venga rallentato, se non del tutto compromesso, per mancanza di una corretta pianificazione e assenza di una visione integrata”, rimarca Cannistrà.

“Non si tratta di ostacolare lo sviluppo o fermare i cantieri, bensì di pretendere che siano realizzati a regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti, del territorio, del paesaggio e della comunità. Sono del tutto evidenti le criticità e i limiti dell’azione amministrativa che in questi ultimi anni, sia l’attuale amministrazione Basile che

quella precedente, hanno riscontrato nel garantire tutto questo. Il cambio di passo, tanto annunciato, rimane solo nelle dichiarazioni. Serve invece una gestione seria e trasparente, capace di prevenire i problemi invece di inseguirli, e di rispettare tanto il territorio quanto i cittadini messinesi che lo abitano e ci vivono”, conclude Cannistrà.