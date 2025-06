Messina, il 29 giugno “Sailor Mun”: l’evento dedicato ai cosplayer

StrettoWeb

Mancano pochi mesi alla decima edizione del Messinacon, la fiera del fumetto e dell’intrattenimento che si svolgerà dal 5 al 7 settembre presso Villa Dante, ma le sorprese non sono ancora finite: StrettoCrea sta organizzando un nuovo evento dedicato ai cosplayer che si svolgerà il 29 giugno presso il Mun Beach club. “Questo evento rappresenta una nuova sfida. All’interno di StrettoCrea cerchiamo sempre di innovarci e migliorarci, e per fare questo la sperimentazione è fondamentale. Per questo abbiamo deciso di creare un evento all’interno di una cornice estiva, e un lido non poteva che essere la location perfetta“, dichiara Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea.

“Come dimostrato al Messinacon Day Zero, che si è svolto l’11 aprile, teniamo moltissimo alla community di cosplayer che si è creata intorno al Messinacon, e quest’anno abbiamo deciso di valorizzarla al meglio“, conclude Mulfari.

L’evento si svolgerà nella giornata di domenica 29 giugno dalle 17:00 fino a tarda serata, con un prezzo di biglietto di 12 euro e prenotazione con nome in lista.