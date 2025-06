StrettoWeb

Paura nella notte a Messina a causa di un grave incidente stradale sulla via Consolare Pompea. Un’auto, con a bordo diversi giovani, ha avuto un incidente autonomo, per cause ancora in corso di accertamento, colpendo alcuni paletti del lago di Ganzirri. Alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto del pauroso sinistro le forze dell’ordine per i rilievi del caso e varie ambulanze che hanno soccorso i malcapitati.