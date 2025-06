Messina: grave incidente sulla ex SS114, centauro trasportato in ospedale

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato a Messina, in mattinata, sulla ex strada statale 114, all’altezza di Pistunina, dove un’auto ed una moto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente. Nel sinistro ha avuto la peggio un centauro che è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 in quanto ferito in varie parti del corpo.

Sul posto, oltre i medici del 118, sono intervenuti gli agenzi della polizia locale per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico.