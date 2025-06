Messina, Gioveni sull’Ostreopsis Ovata nelle acque costiere della provincia: “il sindaco Basile valuti le opportune azioni”

StrettoWeb

La comunicazione fatta lo scorso 16 giugno dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Messina a tutte le aziende sanitarie della città circa la potenziale presenza nelle acque costiere della provincia di Messina di Ostreopsis Ovata che può mettere a rischio la salute pubblica, ha indotto il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, a richiamare l’attenzione del sindaco Federico Basile, chiedendogli di verificare il grado di rischio che la stessa ASP ha denunciato nella sua missiva.

“La cosa che salta più all’occhio intanto – evidenzia Gioveni – è che nella nota divulgata dall’azienda sanitaria non risulta fra i destinatari in indirizzo proprio il sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria locale (venuto a conoscenza della vicenda solo stamattina dal sottoscritto) e ciò lo ritengo assurdo se si considera che gli effetti tossici di questa specie algale, come scrive lo stesso Dipartimento di Prevenzione, non si limitano a colpire solo i bagnanti ma anche i residenti nelle aree costiere a causa della nebulizzazione delle tossine“.

“Peraltro comincia già ad emergere una legittima preoccupazione su tanti gruppi whatsapp in cui la nota dell’ASP è diventata virale – prosegue il consigliere – e mi sembra evidente il fatto che in una stagione estiva appena iniziata la cittadinanza vorrebbe essere rassicurata visto che nella comunicazione del 16 giugno si fa espresso riferimento a numerosi sintomi di natura respiratoria, oculare e cutanea che possono pregiudicare la salute pubblica, in particolare quella di anziani e bambini con patologie respiratorie croniche. Per tutti questi motivi – conclude Gioveni – ho chiesto al sindaco Basile di approfondire la questione sanitaria e, se lo ritiene, magari attraverso una propria ordinanza, fare le opportune raccomandazioni ai bagnanti e agli stessi cittadini residenti in prossimità dei litorali”.