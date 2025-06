Messina, Gioveni sul cedimento via Santa Marta: “non può essere considerata una casualità”

StrettoWeb

“Il cedimento di un tratto di strada di via Santa Marta non può più essere considerata una casualità, soprattutto perché questa arteria è stata oggetto di interventi strutturali nel recentissimo passato”. Con queste parole il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, prende una dura posizione rispetto a quanto accaduto ieri in questa arteria fondamentale per la viabilità cittadina. “Chi ha buona memoria – afferma Gioveni – ricorderà che la via Santa Marta è stata oggetto di destinazione finale del collettore fognario proveniente dai lavori di messa in sicurezza del torrente Bisconte-Catarratti, tanto da generare qualche anno fa anche una drastica e prolungata interruzione viaria che ha causato enormi disagi alla viabilità della zona (viale Europa e tutta la vallata di Camaro). Per non parlare poi dello stato dell’asfalto – prosegue il consigliere – il cui tratto proprio a ridosso del ponte è stato rifatto da poco dopo una interrogazione congiunta a firma del sottoscritto e della vicepresidente della 4^ Municipalità Debora Buda”.

“A questo punto – insiste l’esponente di Fratelli d’Italia – occorre fare un’attenta analisi di come siano stati eseguiti o come vengano in genere eseguiti i lavori sui sottoservizi e se sia stato opportuno convogliare tutti i reflui fognari provenienti da monte in una condotta che a valle, dopo una parziale sostituzione nella parte alta dell’arteria, è rimasta in ogni caso quella precedente con una sezione probabilmente non idonea all’esponenziale aumento del flusso. E’ ovvio che queste sono solo supposizioni sulle presunte cause – conclude Gioveni – ma che meritano certamente un approfondimento tecnico, seppur la mia preoccupazione è rivolta adesso soprattutto alle ripercussioni sulla viabilità che inevitabilmente, soprattutto sul viale Europa che è ancora un cantiere aperto e con i tir che impazzano in città, la faranno certamente da padrone. L’Amministrazione, quindi, corra subito ai ripari”.