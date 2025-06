Messina, giovane arrestato per spaccio: sequestrati 250 grammi di marijuana in casa

StrettoWeb

Nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un messinese di 29 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato il ventinovenne al termine della perquisizione a suo carico. L’attenta attività di controllo del territorio, infatti, ha consentito agli operatori di individuare l’abitazione dell’arrestato quale luogo verosimilmente interessato alla vendita di sostanze stupefacenti.

Invero, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 250 grammi di marijuana, nonché materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Dopo le formalità di rito, il trentottenne messinese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.