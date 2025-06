Messina, Germanà: “la Lega in Sicilia è sempre più forte, sì al Ponte sullo Stretto”

StrettoWeb

“La Lega in Sicilia è sempre più forte. Ogni giorno sperimentiamo la vicinanza di nuovi sostenitori. Abbiamo già raggiunto quota 602 amministratori locali nella nostra regione. Il partito può contare su una presenza come quella di Roberto Vannacci che sta dimostrando una sintonia incredibile con la gente. Le battaglie per un’Italia più sicura, per la pace fiscale, per il Ponte dello Stretto e per un’Europa che non metta veti ma sostenga lo sviluppo attraverso segmenti strategici come l’agricoltura, il turismo e le infrastrutture“. E’ quanto ha detto Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, in occasione dell’evento del partito “Orgoglio Siciliano” a Messina.

“La Lega in Sicilia ha una squadra di dirigenti e parlamentari di alto profilo, con lo sguardo proteso alle gente ed alle istanze dei territori”, conclude Germanà.