Messina: commozione ai funerali della piccola Elisa, la bimba precipitata dal balcone con la madre

StrettoWeb

Nella chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire di Messina, si sono svolti i funerali della piccola Elisa, la bambina di tre mesi morta lunedì scorso a Santa Lucia sopra Contesse. Era palpabile la commozione ed il dolore da parte dei presenti. La bimba, ricordiamo, era precipitata insieme alla madre dal balcone della propria casa: una vicenda tragica che ha scosso la comunità del villaggio.

Intanto, ricordiamo che la Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto 4 persone nella vicenda che riguarda la morte della piccola Elisa.. Ad essere indagata proprio per omicidio volontario la madre di Elisa, la 41enne che da quella mattina è ricoverata alla Neurochirurgia del Policlinico in gravi condizioni