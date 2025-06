Messina, fuga nella notte a Giostra: due giovani arrestati mentre fuggivano in scooter

StrettoWeb

Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto in flagranza di due messinesi, dell’età rispettivamente di 23 e 24 anni, poiché resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di resistenza a pubblico ufficiale, altresì deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

La notte del 31 maggio scorso, in particolare, in località Giostra, i poliziotti delle Volanti hanno notato l’atteggiamento sospetto di due soggetti a bordo di un motociclo i quali, travisati rispettivamente con casco e passamontagna, resisi conto della presenza degli agenti, hanno tentato di eludere il controllo. Nel momento in cui veniva loro intimato l’alt, gli stessi, anziché fermarsi, si sono dati immediatamente alla fuga.

Nelle successive fasi, anche grazie all’utilizzo dei dispositivi luminosi e sonori in uso agli equipaggi delle Volanti, i soggetti, ancora intenti a guadagnarsi la fuga, sono stati prontamente fermati. I due giovani, inoltre, sono stati deferiti in concorso tra loro per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere in quanto, nel tentativo di dileguarsi, perdevano sulla carreggiata una pistola del tipo “scacciacani”, priva di tappo rosso, fedele replica di una pistola semiautomatica.

A seguito della celebrazione del rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di entrambi i soggetti.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.