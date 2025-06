Messina: follia in carcere, detenuto malato di epatite e Hiv sputa sangue in faccia al direttore

StrettoWeb

Ha sputato in faccia alla direttrice del carcere con l’intento di contagiarle le sue patologie. Questo il gesto assurdo commesso da un detenuto malato di Hiv ed epatite e chiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. L’uomo ha poi aggredito gli agenti della polizia penitenziaria, ferendoli. A darne notizia è la Fp Cgil con una nota firmata dal segretario generale Francesco Fucile e dal coordinatore provinciale Giovanni Spanò. “La FP CGIL esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti e alla Direttrice dell’Istituto, complimentandosi con loro per aver fronteggiato nel migliore dei modi l’emergenza, anche a costo della propria incolumità. Questa ennesima aggressione – continuano Fucile e Spanò – rappresenta un forte grido d’allarme: il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto è ormai diventato un luogo di guerra, dove le condizioni di lavoro sono insostenibili, il personale è sotto organico e le strutture sono inadeguate”.

La FP CGIL sollecita pertanto l’attivazione immediata di una visita ispettiva da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, affinché vengano rilevate tutte le criticità e adottati interventi urgenti.