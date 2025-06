Messina, festeggiamenti in onore di Sant’Antonio: oggi la presentazione degli eventi

StrettoWeb

Oggi, lunedì 9 giugno 2025, alle ore 10.00, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative religiose e civili promosse in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. All’incontro parteciperanno il sindaco Federico Basile e gli assessori Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli. Saranno illustrate le attività in programma nell’ambito della “Notte Bianca per Sant’Antonio” e della tradizionale Processione con il Carro Trionfale.

L’evento è promosso dal rettore della Basilica, padre Mario Magro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio del Comune di Messina. Ogni anno i festeggiamenti richiamano i devoti che si preparano ai solenni festeggiamenti in onore del Santo dei miracoli, Antonio di Padova.