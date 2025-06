Messina, Executive master in digital marketing: consegnati gli attestati ai 20 studenti partecipanti

StrettoWeb

Sono stati consegnati al Palazzo camerale gli attestati ai venti studenti che hanno concluso l’Executive master in digital marketing, organizzato da Gogoacademy e giunto alla IV edizione. “La Camera di commercio ha deciso di scommettere anche quest’anno sulla digi-talizzazione, sostenendo il master di Gogoacademy – commenta il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina – l’innovazione tecnologica e le competenze digitali sono leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. E il successo di questo percorso di studi conferma quanto sia vitale investire nelle persone e nelle loro competenze digitali. Da qui, lo stanziamento di dieci borse di studio per permettere a studenti meritevoli di poter partecipare”.

Cento le ore di didattica tra lezioni frontali, laboratori hands-on e project work reali. “Il digital marketing rappresenta un’opportunità straordinaria per le imprese del territorio – aggiunge la segretaria generale della Camera di commercio, Paola Sabella – permettendo loro di ampliare la propria visibilità e di creare relazioni durature con i clienti. Conoscere gli strumenti digitali, comprendere le dinamiche del mercato online e saper progettare campagne efficaci non è più un’opzione, ma una necessità. Il master ha fornito ai partecipanti le competenze necessarie per progettare strategie digitali competitive e realmente orientate ai risultati”.

Presenti alla cerimonia conclusiva il direttore scientifico del master, Walter D’Amario, e la funzio-naria camerale, Agata Denaro. “Il digital marketing è una disciplina in continua evoluzione – sottolinea D’Amario – per questo è fondamentale un approccio formativo aggiornato e dinamico. Il master ha rappresentato una vera e propria porta di accesso certo al lavoro per i nostri studenti, grazie ai laboratori e ai tirocini che hanno favorito l’incontro con aziende del territorio e agenzie digitali. Nel contempo, il percorso di studi ha contribuito a diffondere una cultura digitale anche tra le imprese, stimolando investimenti in formazione e innovazione”.