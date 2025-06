Messina, Elodie in concerto al PalaRescifina | INFO e DATA

StrettoWeb

Messina si prepara ad accogliere uno dei nomi più amati del panorama musicale italiano: Elodie sarà in concerto il prossimo 25 novembre al PalaRescifina, per una tappa del suo attesissimo tour nazionale nei Palasport. In attesa dei grandi eventi che animeranno l’estate già a partire dai prossimi giorni, e l’autunno in città, l’annuncio dell’arrivo di Elodie conferma la volontà di questa Amministrazione comunale di offrire ai cittadini e ai visitatori una proposta culturale e musicale di qualità durante tutto l’anno.

Le parole di Basile e Finocchiaro

A commentare l’annuncio sono il sindaco di Messina Federico Basile, e l’Assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, che dichiarano congiuntamente: “siamo felici di poter annunciare un altro grande appuntamento musicale a Messina. La presenza di Elodie, artista tra le più seguite e apprezzate del momento, rappresenta un’ulteriore conferma della capacità della nostra città di attrarre eventi di rilievo nazionale. Continuiamo a lavorare per rendere Messina sempre più viva, accogliente e protagonista di un’offerta culturale che non conosce stagioni. Il PalaRescifina, sarà ancora una volta teatro di una serata all’insegna della musica, delle emozioni e della partecipazione”.

L’evento patrocinato dal Comune di Messina è organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Biglietti disponibili online dalle 14 di domani, martedì 10 giugno e dalle 11 di domenica 15 giugno nei punti vendita autorizzati.