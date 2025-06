Messina: droga in un asciugamano ed in un lucernaio, 1 arresto ed 1 denuncia

StrettoWeb

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i servizi antidroga con la predisposizione di controlli e perquisizioni su tutto il territorio di competenza, isole comprese.

Nel corso del servizio i militari dell’Arma, con il supporto dei cani antidroga dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Nicolosi e Palermo Villagrazia, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari d’iniziativa che, a Lipari, hanno portato all’arresto di un 35enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Durante una perquisizione eseguita nell’abitazione dell’indagato, i Carabinieri hanno scovato e sequestrato oltre mezzo chilo di marijuana, contenuta in tre involucri di cellophane, abilmente occultati in un lucernaio accessibile dal bagno. In casa, sono stati altresì trovati e sequestrati un bilancino di precisione intriso di residuo di droga, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento. Per il medesimo reato, è stata denunciata anche una 46enne. A casa della donna, grazie al fiuto del cane antidroga, i militari hanno trovato e sequestrato circa 20 grammi di hashish, abilmente nascosta all’interno delle cuciture dei bordi di un asciugamano, stratagemma verisimilmente architettato per sviare i controlli.

Nell’ambito del servizio, 6 giovani di età compresa tra i 22 e i 30 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, quali assuntori di droghe, in quanto trovati con dosi di marijuana e hashish, detenute per uso personale. L’individuo arrestato è stato condotto in caserma dove, una volta definito il quadro indiziario, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutta la droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. I controlli d’iniziativa rientrano in un programma d’azione a lungo termine, in sinergia con quanto promosso dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. (ME) dott. Giuseppe Verzera, volto al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti.