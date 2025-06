Messina, domani la presentazione del “Premio Adolfo Celi”

StrettoWeb

Domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 11.30, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” a Messina si terrà la conferenza stampa di presentazione della VI edizione del “Premio Adolfo Celi”. All’incontro, presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, prenderanno parte il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura Rosario Coppolino, e la presidente del C.I.R.S. Maria Celeste Celi. In collegamento web saranno presenti anche Leonardo e Alexandra Celi, figli del grande attore messinese a cui il premio è dedicato. L’evento, in programma dall’11 al 15 giugno, è promosso e organizzato dal C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, con la compartecipazione del Comune di Messina e della Fondazione Messina per la Cultura, e con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, di Unioncamere Sicilia, del Nuovo Imaie e dell’Università degli Studi di Messina.

La conferenza sarà occasione per illustrare il programma della manifestazione e annunciare gli ospiti della sesta edizione. Il “Premio Adolfo Celi” nasce con l’obiettivo di celebrare la figura dell’attore messinese e, al contempo, rafforzare il legame tra arte e solidarietà, sensibilizzando la cittadinanza su temi di forte impatto sociale, come il disagio e la violenza di genere. Si tratta di un evento a scopo solidale: il ricavato delle donazioni del pubblico sarà interamente destinato alla realizzazione di un “alloggio di transito” per donne in fase di reinserimento sociale, che non hanno ancora raggiunto un’autonomia economica.