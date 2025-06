Fondazione Messina per la cultura, domani a Palazzo Zanca la presentazione del cartellone estivo

StrettoWeb

Domano, martedì 1° luglio, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario estivo delle iniziative promosse dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con l’Amministrazione comunale e con la Città Metropolitana di Messina, che ha messo a disposizione il Monte di Pietà per ospitare buona parte degli eventi.

All’incontro con la stampa interverranno il sindaco Federico Basile; gli assessori alla Cultura, Enzo Caruso, e ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro; il sovrintendente della Fondazione, Rosario Coppolino, insieme ai componenti del Consiglio di Indirizzo, la vicepresidente Mirella Vinci, il vicepresidente vicario Stello Vadalà e il revisore Giovanni Gallo. Durante la conferenza saranno illustrati i principali appuntamenti del cartellone estivo, curato dalla Fondazione per valorizzare, attraverso cultura, arte e spettacolo, i luoghi simbolo della Città e il suo patrimonio storico e identitario.