Messina, domani la presentazione ufficiale del progetto PCTO

Sarà presentato domani, venerdì 6 giugno 2025 alle ore 11.00, presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. M. Jaci” di Messina, il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) realizzato in collaborazione con la società Patrimonio Messina S.p.A. All’appuntamento, prenderanno parte l’assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, Liana Cannata; per la Patrimonio Messina, il presidente Maurizio Cacace e il direttore generale Pietro Picciolo; la dirigente scolastica dell’Istituto professoressa Maria Rosaria Sgrò e il docente Antonio Musicò.

Il progetto nasce da una convenzione firmata lo scorso 14 maggio tra le due istituzioni, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’opportunità formativa concreta all’interno di una realtà pubblica impegnata nella gestione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Messina. Durante il percorso, gli studenti avranno modo di affiancare il personale tecnico e amministrativo di Patrimonio Messina S.p.A., acquisendo competenze e conoscenze legate alla gestione del patrimonio pubblico, alla digitalizzazione documentale, alla pianificazione urbanistica e ad altri aspetti strategici della pubblica amministrazione.

“Siamo convinti che aprire le porte della nostra società agli studenti sia un investimento sul futuro della città – afferma il Direttore Generale di Patrimonio Messina S.p.A. Pietro Picciolo –. Offrire esperienze formative sul campo significa contribuire alla crescita professionale e civica delle nuove generazioni”. La presentazione del progetto rappresenta un momento di condivisione e confronto tra scuola, istituzioni e territorio, a testimonianza dell’impegno congiunto per costruire percorsi educativi sempre più aderenti alla realtà e ai bisogni delle comunità locali.