Messina, domani divieti di sosta e di transito veicolare nelle strade perimetrali a palazzo Zanca

Domani, mercoledì 18 giugno, in occasione del “Taobuk 2025”, per i 70 anni della Conferenza di Messina e Taormina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 8 alle 17, e comunque fino a cessata esigenza, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nelle seguenti strade, con collocazione di idonea segnaletica stradale verticale: entrambi lati di via Argentieri, nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e San Camillo; entrambi i lati della complanare, lato sud, di via San Camillo (strada antistante palazzo Zanca), nel tratto compreso tra le vie Argentieri e Gasparro; entrambi i lati di via Consolato del Mare, nello spazio compreso tra piazza Antonello e via Garibaldi, consentendo nei tre tratti suesposti la sosta dei veicoli delle autorità partecipanti all’evento; entrambi i lati di via San Camillo, nello spazio compreso tra corso Cavour e via Garibaldi.

Sempre domani sarà istituito, dalle ore 13 alle 17 e comunque fino a cessata esigenza, il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade, con collocazione di idonee barriere: via Argentieri, nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e San Camillo; complanare, lato sud, di via San Camillo, nel tratto compreso tra le vie Argentieri e Gasparro; via Consolato del Mare, nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Garibaldi; e via San Camillo, nel tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi.