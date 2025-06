StrettoWeb

A partire da domenica 15 giugno 2025, per un periodo di 365 giorni, nella fascia oraria 7-17, con esclusione delle giornate di sabato e domenica, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sud di via Palermo a Messina, per un tratto di 40 metri, antistante l’immobile dell’ex plesso scolastico Ugo Foscono.

Il provvedimento è stato adottato per consentire gli interventi di riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati.