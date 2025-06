Messina, divieto di sosta sul lato sud di via Palermo

StrettoWeb

Sino al 10 giugno 2026, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato sud di via Palermo a Messina, per un tratto di 20 metri, nella parte centrale antistante l’immobile dell’ex plesso scolastico Ugo Foscolo e il divieto di transito pedonale nel corrispondente tratto di marciapiede di via Palermo. Il provvedimento, a parziale modifica di una precedente ordinanza, è stato adottato per consentire gli interventi di riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati.