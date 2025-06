Messina: proseguono i disservizi idrici, potenziata l’assistenza alla popolazione

StrettoWeb

In considerazione del perdurare dei disservizi elettrici nell’area di Fiumefreddo che stanno incidendo sull’operatività dell’impianto di Torrerossa e, conseguentemente, sull’approvvigionamento idrico alla città di Messina, l’Amministrazione comunale ha disposto il rafforzamento del coordinamento delle attività di supporto alla popolazione. In particolare, è stata attivata la funzione F9 del Piano Comunale di Protezione Civile, che consente di gestire in modo strutturato e tempestivo l’assistenza ai cittadini, con il coinvolgimento diretto di AMAM S.p.A. e delle strutture comunali competenti. La misura mira a garantire il monitoraggio costante della situazione, ottimizzare la distribuzione dell’acqua potabile tramite autobotti e rafforzare la comunicazione con l’utenza.

L’attivazione della funzione prevede anche il coinvolgimento delle altre funzioni essenziali per una risposta tempestiva ed efficace, come quella relativa alla comunicazione e al presidio del territorio. Le attività sono coordinate presso i locali della società AMAM. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso i canali ufficiali del Comune di Messina.