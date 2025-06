Messina, disservizi idrici a Bordonaro e Case Gialle

StrettoWeb

AMAM Messina comunica che “a causa di un problema tecnico riscontrato all’uscita del serbatoio Santo, la condotta non riesce a caricarsi regolarmente. Dai monitoraggi effettuati tramite la sala telemetrica aziendale, si prevede la possibilità di disservizi nella distribuzione idrica nelle zone alte di Bordonaro e Case Gialle, con particolari criticità ai piani superiori delle abitazioni”.

“I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento.

Non appena il problema sarà risolto, la rete verrà compensata nelle ore successive per garantire il ritorno alla regolare erogazione. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, Numero Verde 800 085584″, conclude Amam.