Messina: disservizi idrici nel 6° Quartiere, le proposte del vicepresidente Scandurra

Riattivare lo sportello AMAM ed effettuare indagini su pozzi segnalati da anni. Sono le proposte della Lega per contribuire a fronteggiare i problemi idrici cronici del VI Quartiere del comune di Messina, che da giugno a settembre, nel periodo di maggiori presenze, diventano drammatici. “I primi disagi con l’erogazione dell’acqua si sono già verificati -avverte Salvatore Scandurra, esponente della Lega Messina e vicepresidente della Sesta Circoscrizione– e ancora siamo solo all’inizio di giugno. Cosa succederà nei prossimi mesi, quando le seconde case si riempiranno e arriveranno i turisti? Diversi anni fa ho segnalato la presenza di vene d’acqua che potrebbero contribuire ad attenuare i problemi mai risolti dell’approvvigionamento idrico, soprattutto durante il periodo estivo, di questa parte della città. Ho ricevuto vaghe promesse ma tutto è rimasto lettera morta nonostante la disperazione delle famiglie che combattono contro i rubinetti asciutti”.

Nei giorni scorsi Scandurra ha inviato una nota al presidente della Sesta Municipalità per chiedere la redazione di una nota “da inviare ad AMAM e agli assessori competenti affinché si individuino delle falde acquifere nella zona di Serri (salita Pozzicello) come già fatto in precedenza sia a dicembre 2022 che a novembre 2023. La conoscenza delle falde acquifere nella zona sarebbe fondamentale e porterebbe da 3 a 4 litri al secondo acqua che potrebbe servire il villaggio di Sperone alto. Un altro intervento fattibile in tempi più brevi potrebbe essere la riattivazione del pozzo vicino la via Frantinaro, soluzione efficace per affrontare la crisi idrica nei villaggi di Ganzirri e Torre Faro. Con una portata di circa 12 litri al secondo, potrebbe rappresentare una risorsa significativa per garantire l’approvvigionamento idrico della zona”.

Richiesta di riapertura dello sportello AMAM

Per quanto concerne la richiesta di riapertura dello sportello AMAM nella Circoscrizione, Scandurra ha scritto un’altra nota al presidente del VI Quartiere, sottolineando che il servizio “è stato molto utile ai cittadini per avere un punto di riferimento vicino per le loro esigenze relative alla gestione e ai servizi. La presenza dello sportello AMAM nella sede della VI Municipalità sarebbe di grande beneficio per la comunità, permettendo ai cittadini di ricevere informazioni e assistenza in modo più rapido e efficiente”.