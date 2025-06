Messina, la denuncia di Gioveni: “tante strade provinciali cittadine dimenticate e abbandonate”

StrettoWeb

Interrogazione urgente di Libero Gioveni, consigliere metropolitano e capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, al sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, sulle strade provinciali all’interno del Comune di Messina. “E’ un bollettino da guerra, tante strade provinciali cittadine dimenticate e abbandonate, da nord a sud del capoluogo”, afferma Libero Gioveni. Di seguito l’interrogazione integrale rivolta al primo cittadino.

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di Consigliere Metropolitano di Messina, in riferimento al tema in oggetto, intende significarLe quanto segue: “normalmente quando si pensa alle strade provinciali dell’Area vasta il riferimento non può che andare ai più di 1400 chilometri di arterie che collegano i 108 Comuni della Città Metropolitana, investiti da una serie di problemi di natura strutturale, infrastrutturale, di sicurezza e di igiene. Eppure, nonostante nel Comune di Messina la maggior parte delle strade siano di competenza dell’amministrazione comunale (quindi anche la Sua!!!), il territorio del capoluogo abbraccia anche diverse strade di competenza dell’ex Provincia, dove sicuramente la più nota e attenzionata è forse la strada “panoramica”!

Ma oltre a quest’ultima arteria che certamente serve come valida alternativa al collegamento nella zona nord, ve ne sono diverse, sia a sud che a nord, che purtroppo non godono della necessaria attenzione e che in alcuni casi rappresentano anche dei veri incubi per la cittadinanza. Qui di seguito, lo scrivente intende riportare alla Sua attenzione soprattutto alcuni casi emblematici per i quali da tempo regna un totale immobilismo.

STRADA AGRICOLA PROVINCIALE SAN FILIPPO – BAGGENA

A seguito delle forti piogge dello scorso febbraio si è verificato uno smottamento franoso che nel punto più a valle ha riversato una grandissima quantità di materiale inerte nella carreggiata e nel torrente sottostante, mentre nel punto più a monte ha causato distacchi di pietrisco dal costone roccioso sovrastante.

La frana, oltre a creare enormi disagi ai residenti che addirittura si ritrovano senza alcuna condizione di sicurezza ad attraversare a piedi il cumulo di detriti, crea ostacolo anche al personale AMAM per raggiungere un loro serbatoio ubicato proprio a ridosso. Nello scorso mese di marzo, dopo una serie di solleciti e interlocuzioni avviate sia dal consigliere comunale di Messina Giuseppe Villari, sia dal vicepresidente della seconda Municipalità Giovanni Danzi, venne convocato un tavolo tecnico alla Città Metropolitana con successivo sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Autorità di Bacino e della stessa AMAM, ma da allora non si registrò più nessuna azione concreta per risolvere la problematica.

STRADA AGRICOLA PROVINCIALE SAN FILIPPO – DINNAMMARE

Da ben 2 anni già, esattamente in contrada Murazzo, si è verificato il crollo di un muro che ha creato sia un notevole restringimento della carreggiata con forte pregiudizio per la circolazione, sia un potenziale rischio crollo di un’altra parte del muro. Da allora ad oggi non si è registrato nessun intervento né di messa in sicurezza, né di ripristino del muro!

P. 50 PER LE LOCALITA’ DI MASSA SAN GIORGIO E CASTANEA

Si tratta di un’arteria che in diversi punti presenta elevatissime criticità in termini sia di manutenzione per l’evidente dissesto, sia di degrado per la fitta vegetazione cresciuta a dismisura che ostacola la visuale agli automobilisti in transito ed è anche in questo periodo fonte di rischio incendi. Tale deficitaria condizione, segnalata più volte (senza ottenere riscontro) sia dal Presidente della VI Municipalità Francesco Pagano sia dal Vicepresidente Giovanni Russo, è stata ulteriormente aggravata dall’esponenziale aumento dei mezzi in transito (con un alta percentuale di quelli pesanti) da quando sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del Ponte Mella che ha generato appunto una deviazione del traffico veicolare in questa arteria che serve i centri abitati di Massa San Giorgio e Castanea.

S.P. 50 BIS (tratto Colli – Dinnammare) e S.P. 42 (collegamento con le frazioni dell’estrema riviera nord).

Entrambe le arterie sono ormai diventate strade “colabrodo”, davvero pericolosissime soprattutto per i tanti appassionati ciclisti che li utilizzano frequentemente, con le immancabili piccole frane e qualche tronco presente soprattutto nella S.P. 50 BIS. La S.P. 42 invece è particolarmente trafficata da qualche mese anche dalla linea 16 di ATM e ciò rappresenta senza dubbio un motivo in più per dedicarle la necessaria attenzione.

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Consigliere Metropolitano

INTERROGA

con carattere d’urgenza la S.S. Ill.ma al fine di conoscere:

le azioni, le modalità e le progettualità che si sono poste in essere o che si vorranno porre in essere per consentire la messa in sicurezza e la piena fruizione delle sopradescritte strade provinciali; quali tempistiche si prevedono per il soddisfacimento dell’interrogativo di cui al punto 1″.