Messina, la denuncia di Gioveni: “la galleria San Jachiddu necessita di interventi per la pubblica sicurezza”

StrettoWeb

“La galleria San Jachiddu necessita di interventi per la pubblica sicurezza, soprattutto per la totale assenza di ventilazione interna!”. E’ questa la richiesta che il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha rivolto all’assessore alle politiche ambientali Francesco Caminiti, in quanto allertato da diverse segnalazioni di automobilisti. “Al netto delle solite piccole problematiche legate alla presenza di micro discariche, carenza di illuminazione e sede stradale in alcuni punti sconnessa – evidenzia Gioveni – il principale e certamente più grave problema presente nell’infrastruttura che collega i villaggi di Giostra e Annunziata è al momento la totale assenza di aerazione”. “Da settimane ormai si può notare il totale blocco del sistema di ventilazione – denuncia il consigliere – che ricordo nelle gallerie deve assolvere sia a una funzione sanitaria (in quanto deve essere garantita una respirazione adeguata), sia di controllo dell’emergenza in caso di incendio per un adeguato controllo del flusso del fumo espellendolo fuori a garanzia anche della visibilità necessaria per i soccorsi”.

“In pratica, quindi – insiste l’esponente di FdI – all’interno della galleria San Jachiddu, con i ventilatori attualmente non funzionanti, non si possono tenere bassi i livelli di inquinanti atmosferici rilasciati dai veicoli in transito (monossido di carbonio, diossido di azoto, anidride solforosa ecc.), con la conseguenza, oltre a quella di farli respirare soprattutto ai centauri, anche quella di limitare il livello di visibilità e quindi di pregiudicare la sicurezza. Insomma – conclude Gioveni – urge intervenire al più presto per garantire adeguati livelli di sicurezza in questo tunnel a doppio senso di circolazione che ormai da anni giornalmente è attraversato da migliaia di mezzi; da qui nasce la richiesta immediata all’Amministrazione”.