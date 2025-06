Messina, crisi del commercio: la commissione punta ad un osservatorio permanente

StrettoWeb

Un tavolo tecnico permanente per monitorare la situazione delle imprese locali a Messina. La decisione è arrivata al termine della seduta odierna della terza Commissione, presieduta dal presidente Emilia Rotondo (Lega). “Durante l’incontro -spiega Rotondo- si è discusso della situazione socioeconomica dell’imprenditoria messinese, pilastro fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Obiettivo principale della seduta quello di individuare strategie condivise da tutti gli enti e le associazioni di settore, così da supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese locali”. “La III Commissione continuerà a lavorare per trovare soluzioni efficaci -aggiunge il presidente Rotondo- e manterremo stretti contatti con le associazioni di categoria e gli imprenditori locali per garantire che le decisioni prese siano realmente rappresentative delle esigenze della comunità”.

L’assessore Massimo Finocchiaro ha ribadito: “da sottolineare che stiamo vivendo una crisi globale del commercio, i dati sono preoccupanti. La viabilità? Non c’entra nulla con le difficoltà. Tavolo permanente? Assolutamente sì, importante ci sia partecipazione”. Presenti in Aula l’assessore al Commercio Massimo Finocchiaro, il direttore provinciale di Confimprenditori Alessandro Allegra, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e Giovanni Crimi di Confcommercio Messina.