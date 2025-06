Messina, altre crepe nella maggioranza. De Luca durissimo: “se Basile licenzia qualche nostro consigliere ha il mio sostegno”

StrettoWeb

Trasferta a Palermo per il sindaco di Taormina e deputato regionale, Cateno De Luca ed il sindaco di Messina, Federico Basile. In un posto su facebook, il leader di “Ti Amo Sicilia” sembra, in qualche modo, ammettere alcune ulteriori crepe nella maggioranza che sostiene il primo cittadino della città dello Stretto. “Mi sono permesso di suggerire a Federico che se è necessario licenziare qualche consigliere comunale di maggioranza che si è eccessivamente ubriacato ha la mia totale condivisione: io ho amministrato bene Messina anche con zero consiglieri comunali di maggioranza. Ovvio che chi esce dalla porta oggi non entrerà domani dalla finestra”, parole chiare e nette di De Luca.

Ecco i consiglieri che appoggiano l’attuale amministrazione: Nello Pergolizzi, Francesco Cipolla, Serena Giannetto, Giuseppe Busà e Giuseppe Schepis, Nicoletta D’Angelo, Antonella Feminò, Margherita Milazzo, Salvatore Papa, Pippo Trischitta, Raimondo Mortelliti, Raffaele Rinaldo e Salvatore Caruso. Chi di loro si sarà “ubriacato“?