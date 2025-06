Messina, controlli contro le “stragi del sabato sera”: 25 sanzioni e un positivo all’alcol test

StrettoWeb

Nello scorso fine settimana, in prossimità dei luoghi della movida messinese, è stato predisposto un servizio straordinario di controllo contro le “stragi del sabato sera” attuato dalle pattuglie della Polizia Stradale unitamente al personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di Messina, volto ad accertare le condizioni psicofisiche dei conducenti ed il rispetto delle principali norme del codice della strada, il cui mancato rispetto è spesso causa di sinistri stradali gravi. Presente anche un camper messo a disposizione dall’Asp di Messina per gli accertamenti tossicologici sui conducenti. 44 veicoli e 50 le persone controllate, 25 le sanzioni contestate e 3 documenti di circolazione ritirati per gravi infrazioni.

Sono stati, altresì, effettuati esami tossicologici sui conducenti – con esiti pressoché immediati. Un conducente, infatti, è risultato positivo all’alcol test con conseguente applicazione delle sanzioni previste. 8 le violazioni ad altrettanti conducenti/passeggeri per omesso uso delle cinture di sicurezza, mentre per un altro conducente è scattato il sequestro del veicolo per mancanza di copertura assicurativa. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di innalzare i livelli di sicurezza stradale.