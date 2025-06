Messina, concluse le riprese del cortometraggio “Ferro”

StrettoWeb

Nuovi e importanti progetti per l’attrice e regista Lucilla Mininno, pugliese di nascita, ma messinese di adozione, visto che opera nella città dello Stretto da diversi anni. Si sono, infatti, concluse nelle scorse settimane, le riprese del cortometraggio “Ferro”, di VRAB Pictures, scritto e diretto dalla Mininno, prodotto da MitrArtProduction e che sarà distribuito da Premiere Film. Questo lavoro, ambientato nel borgo marinaro di Torre Faro, racconta la storia di due fratelli che, alla morte del padre, si incontrano nuovamente dopo diversi anni.

Come spiega la regista: “Ferro, che verrà presentato nel corso di festival cinematografici in programma fra l’estate e l’autunno, è una storia ancestrale, una storia che ci riguarda tutti, in quanto parte del genere umano, una storia raccontata grazie alla potenza dei paesaggi dello Stretto e mossa dalla carica dei suoi elementi, primo fra tutti l’elettricità”.

Il cast è formato da Enzo Curcurù, Enrico Roccaforte Francesco Zecca, Gianfranco Quero, Cristiana Nicolò, Katia Bevacqua, Antonino e Andrea Ioppolo, Santi Travia, Giuseppe Giamboi, Carolina Ventriglia, Giovanni La Fauci, Roberto Bonaventura, Andrea Sturniolo, Paola Mattucci, Puck, Giuseppe Contarini e Ruben Capillo. Le musiche originali del corto sono state realizzate da Stefano Barbagallo e Giovanni La Fauci.

Altro e significativo progetto che vede protagonista Lucilla Mininno, è il debutto il 26 giugno, al Teatro Campania Festival, del suo nuovo spettacolo dal titolo Sigillo Play – di colui che voleva ogni cosa, prodotto da VRAB Pictures e Officina Teatrale di Massimo Venturiello. Sul palco Francesco Godina, Francesco Zecca e Malvina Ruggiano: una storia che parte da l’Epopea di Gilgameš, antica opera letteraria babilonese, che narra di un uomo, che compie un viaggio alla ricerca dell’immortalità e che in questo spettacolo rappresenta l’emblema dell’Occidente, l’emblema dell’uomo che vuole ogni cosa e si spinge troppo oltre, a discapito della natura e dell’essere umano stesso. Musiche di Giovanni La Fauci, Danilo Orbitello, Stefano Barbagallo