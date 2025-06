Messina, il commissario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto in visita alla Camera di commercio

StrettoWeb

Si sono incontrati questa mattina, al Palazzo camerale, il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, e il commissario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo. Un colloquio cordiale, conoscitivo e costruttivo, per pianificare le attività da porre in essere congiuntamente, al fine di favorire lo sviluppo dell’economia del mare nel territorio messinese. Il presidente Blandina e il commissario Rizzo si sono già dati appuntamento nelle prossime settimane per progettare una dashboard sull’economia del mare provinciale come strumento direzionale per le politiche da implementare, nell’ottica di una sinergia istituzionale tra i due Enti sempre più fattiva.

All’incontro, si sono uniti i componenti di Giunta Alberto Palella e Rosa Natoli, e la segretaria generale, Paola Sabella.