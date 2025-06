Messina, chiusa la via Santa Marta a causa del cedimento della strada

StrettoWeb

Il Comune di Messina ha disposto un’ordinanza di chiusura per un tratto della via Santa Marta, compreso tra piazza Trombetta e via D’Amore a causa di un cedimento della strada ed ha incaricato l’Amam di verificare la natura della problematica ed eseguire gli interventi di ripristino stradale. Durante un sopralluogo tecnico è stato riscontrato il collasso della cunetta che ha provocato il cedimento del manto stradale.